ΠΑΟΚ: Πάσχα στο... γήπεδο για τον «δικέφαλο», προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Άρη
Την ερχόμενη Τετάρτη (15/4, 17:00) θα διεξαχθεί στην «PAOK Sports Arena» το εξ αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη.
Ο Παντελής Μπούτσκος και οι παίκτες του έκαναν Πάσχα μέσα στο παρκέ καθώς ξεκίνησε η προετοιμασία, τόσο για το μεγάλο ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο όσο φυσικά και για τους τελικούς που έρχονται κόντρα στην Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup.
«Ετοιμαζόμαστε για ένα καταιγιστικό πρόγραμμα, με πολύ απαιτητικούς αγώνες, κάθε τρεις ημέρες, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είμαστε ο ΠΑΟΚ και θα είμαστε έτοιμοι» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση της ΚΑΕ.
Κυριακή του Πάσχα στο PAOK Sports Arena, στο σπίτι μας.— PAOK BC (@PAOKbasketball) April 12, 2026
