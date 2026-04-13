Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ: Η ώρα του δεύτερου τελικού
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο για τους τελικούς του FIBA Europe Cup, προκειμένου να αναδειχθεί ο φετινός νικητής της διοργάνωσης.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα διεκδικήσει το τρόπαιο το έχασε πέρυσι σε δύο ματς, με τη διαφορά του σκορ να παίζει ρόλο. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22 Απριλίου στο «Παλατάκι» με ώρα έναρξης στις 19:15.
Το δεύτερο παιχνίδι που θα κρίνει και την κούπα ορίστηκε για τις 29 Απριλίου στην Ισπανία και θα ξεκινήσει στις 21:00, ώρα Ελλάδος.
Αναλυτικά:
- 22/04, 19:15: ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο (Παλατάκι)
- 29/04, 21:00: Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ (Ισπανία)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.