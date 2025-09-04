ΠΑΟΚ: Sold Out το «ασπρόμαυρο» φιλικό με την Παρτίζαν
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την συμμετοχή του στο τουρνουά ADMIRAL BET OPEN AIR στο Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τις Παρτίζαν και Ζενίτ.
Το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Παρτίζαν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της αδελφικής σχέσεις των φιλάθλων των δύο ομάδων, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο ανοιχτό γήπεδο Tasmajdan.
Η αναμέτρηση, μάλιστα, ανακοινώθηκε πως έχει γίνει ήδη Sold Out δημιουργώντας μία καυτή και «ασπρόμαυρη» ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα της Σερβίας.
SOLD OUT! | @admiral_bet OPEN AIR | vs. @PAOKbasketball #KKPartizan #AdmiralOpenAir pic.twitter.com/urrEaT8iz1— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 4, 2025
