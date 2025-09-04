Sold Out το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στο ανοιχτό γήπεδο του Βελιγραδίου.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την συμμετοχή του στο τουρνουά ADMIRAL BET OPEN AIR στο Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τις Παρτίζαν και Ζενίτ.

Το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Παρτίζαν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της αδελφικής σχέσεις των φιλάθλων των δύο ομάδων, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο ανοιχτό γήπεδο Tasmajdan.

Η αναμέτρηση, μάλιστα, ανακοινώθηκε πως έχει γίνει ήδη Sold Out δημιουργώντας μία καυτή και «ασπρόμαυρη» ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα της Σερβίας.