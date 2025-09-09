Η Μονακό έκανε δικό της τον Νταβίντ Μισινό για την ερχόμενη σεζόν.

Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του νέου της πόιντ γκαρντ, Νταβίντ Μισινό (1.91μ.), με μονοετές συμβόλαιο.

Ο 31χρονος πέρασε τις δύο προηγούμενες σεζόν στην τουρκική Μπούρσασπορ, όπου είχε μέσο όρο 14,6 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα, ενώ στο Europe Cup κατέγραψε 13 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Γάλλος γνωρίζει πολύ καλά τη γαλλική λίγκα, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε για 9 σεζόν εκεί, και έρχεται για να ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ενόψει της νέας σεζόν. Είχε γίνει draft από τους Πέλικανς το 2016. Ήταν το Νο.39, αφού τον επέλεξαν στον δεύτερο γύρο του draft.