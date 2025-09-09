Μονακό: Ανακοίνωσε την απόκτηση του τον Νταβίντ Μισινό
Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του νέου της πόιντ γκαρντ, Νταβίντ Μισινό (1.91μ.), με μονοετές συμβόλαιο.
Ο 31χρονος πέρασε τις δύο προηγούμενες σεζόν στην τουρκική Μπούρσασπορ, όπου είχε μέσο όρο 14,6 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα, ενώ στο Europe Cup κατέγραψε 13 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά παιχνίδι.
Ο Γάλλος γνωρίζει πολύ καλά τη γαλλική λίγκα, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε για 9 σεζόν εκεί, και έρχεται για να ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ενόψει της νέας σεζόν. Είχε γίνει draft από τους Πέλικανς το 2016. Ήταν το Νο.39, αφού τον επέλεξαν στον δεύτερο γύρο του draft.
David Michineau à Monaco ! 🇲🇨— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 9, 2025
💪 Référence du championnat de France, l'international tricolore (31 ans, 1m91) vient renforcer la traction arrière monégasque 🔮
➕️ Il est le 6e JFL de notre effectif 🇫🇷
Bienvenue David ! 🙌
🗣 Retrouvez le communiqué officiel et sa réaction… pic.twitter.com/7qWqHDJhyG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.