Ο Τζαμπάρι Πάρκερ, η νέα προσθήκη στο ρόστερ της Παρτιζάν για τη σεζόν 2025-26, παραχώρησε συνέντευξη αποκαλύπτοντας τους λόγους που τον οδήγησαν να μετακομίσει στο Βελιγράδι, καθώς και το τηλεφώνημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη μεταγραφή του.

Μετά τις δύο νίκες της Παρτιζάν στην προετοιμασία της στη Λούκα, ο Τζαμπάρι Πάρκερ μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν να πει το «ναι» στη νέα του ομάδα. Ο έμπειρος φόργουορντ αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξαν οι νέοι του συμπαίκτες και στη φήμη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για εκείνον. Στάθηκε, επίσης, στο τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον κόουτς, αλλά και στη σχέση του με τη Μπαρτσελόνα, η οποία, όπως ο ίδιος δήλωσε, δεν είναι «τεταμένη».

Οι παλιοί γνώριμοι φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο για τους αθλητές, καθώς ένας από τους λόγους που ο Αμερικάνος επέλεξε να ντυθεί στα «ασπρόμαυρα» ήταν οι πρώην συμπαίκτες του.

«Ήταν καλά παιχνίδια· αυτές είναι οι στιγμές που προσπαθούμε να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Κάναμε μια εξαιρετική περίοδο προετοιμασίας, σχεδόν όλοι ήρθαν στην ώρα τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και τώρα ξεκινά. Είμαι εξοικειωμένος με αρκετούς παίκτες. Έπαιξα με τον Στέρλινγκ Μπράουν στο λύκειο, γνωρίζω τους Σέικ Μίλτον και Φρανκ Ντιλικίνα από το ΝΒΑ, ενώ έχω παίξει αντίπαλος του Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτή η ομάδα παικτών με έκανε να θέλω να ρισκάρω και να υπογράψω με την Παρτιζάν.»

Η φήμη συχνά προηγείται του ονόματος, όμως ο έμπειρος Ομπράντοβιτς φροντίζει οι παίκτες του να γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποιος είναι. Έτσι και ο Πάρκερ τόνισε τη σημασία που είχε στη μεταγραφή του το τηλεφώνημα από τον ίδιο, και ότι στο πρόσωπο του βλέπει μια πατρική φιγούρα.

«Έχω ακούσει ότι είναι πάντα εκεί για να σταθεί δίπλα στους παίκτες. Όταν η Παρτιζάν έμαθε ότι υπήρχε πιθανότητα να φύγω από τη Μπαρτσελόνα, με πήρε τηλέφωνο. Δεν λέω ότι οι προηγούμενοι προπονητές μου δεν ήταν καλοί, αλλά μου θυμίζει αυτούς που είχα στο κολέγιο και στο λύκειο. Μου θυμίζει τον πατέρα μου. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση γιατί είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Μου έλειπε αυτό το κομμάτι της προπονητικής πλευράς και η εντύπωσή μου είναι ότι θα βγάλει το καλύτερο από εμένα.»

Όσον αφορά τη σχέση του με τους «μπλαουγκράνα», ο ίδιος είπε ότι υπάρχει μόνο εκτίμηση και πως δεν υπήρξαν προβλήματα με την πρώην ομάδα του.

«Η Μπαρτσελόνα μού έδωσε την ευκαιρία να αποχωρήσω, ήταν δική μου απόφαση. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον οργανισμό· τους σέβομαι πολύ και τους οφείλω πολλά. Ήταν υπέροχο. Δεν ήταν κακή εμπειρία, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Δεν ήταν μόνο η συμμετοχή στα playoffs, πάντα στοχεύαμε σε τρόπαια. Δεν θέλω να πω ότι έφυγα από τον σύλλογο λόγω πικρίας· απλά ήθελα μια αλλαγή και να παίξω για την Παρτιζάν, με αυτούς τους παίκτες.»

Ο πρώην NBAερ ήρθε σε επαφή και με τον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο Βελιγράδι, και ήταν ο πλέον κατάλληλος να τον κατατοπίσει στη νέα του ομάδα.

«Τον αγαπώ. Ο τρόπος που μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτό το περιβάλλον μού έδωσε μια πιο καθαρή εικόνα για όλα. Φυσικά, θα ήθελα πολύ να ξαναπαίξω μαζί του, αλλά αυτή τη στιγμή ήθελα την Παρτιζάν γιατί με αυτή την ομάδα παικτών νιώθω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την EuroLeague. Δεν θέλω να μειώσω τη Μπαρτσελόνα, αλλά χρειαζόμουν αυτή την πρόκληση.»