Τα γαλλικά Μέσα δεν... λυπήθηκαν τους «τρικολόρ» μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό τους στους «16» του EuroBasket από τη Γεωργία.

Η Γεωργία έκανε κι αυτή το θαύμα της! Λύγισε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 για να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο EuroBasket 2025. Μάλιστα έκανε για πρώτη φορά δικό της το «εισιτήριο» για τους «8» της διοργάνωσης γράφοντας ιστορία.

H Γαλλία των απουσιών, παρέμενε ταλαντούχα κι επικίνδυνη, όμως στραβοπάτησε και πλέον δεν υπάρχει γυρισμός, καθώς αποκλείστηκε από τους «16». Τα γαλλικά μεσά δεν... μάσησαν τα λόγια τους μετά από αυτόν τον αποκλεισμό κάνοντας λόγο για αποτυχία των «τρικολόρ».

Η «Equipe» εξαπέλυσε... πυρ για τους φιναλίστ του προηγούμενου EuroBasket, χαρακτηρίζοντας αυτή την πορεία της ως «ναυάγιο» και «τεράστια αποτυχία».

Με τη σειρά του, το «BeBasket» έκανε λόγο για την απόλυτη αποτυχία των «μπλε» και το καταστροφικό ποσοστό των Γάλλων από το τρίποντο με μόλις 6/36/