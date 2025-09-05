Έκλεισαν οι φάκελοι του Final Four: Οι λόγοι που η Αθήνα είναι φαβορί

Όλες οι πηγές συγκλίνουν ότι κλειδώνει η υποψηφιότητα της Αθήνας και του ΟΑΚΑ για το Final Four της Euroleague το 2025.

Ένα θέμα που... καίει τους λάτρεις της Euroleague είναι και η πόλη που θα φιλοξενήσει το Final Four του 2025. Εδώ και μέρες η υποψηφιότητα του Βελιγραδίου αρχίζει να ολισθαίνει αισθητά λόγω της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής που επικρατεί στη Σερβία.

Την φοβούνται πλέον τη διοργάνωση οι σερβικές αρχές λόγω της πιθανής συνύπαρξης «αιωνίων» στην πόλη. Όλες οι πηγές δείχνουν πως... κλειδώνει η υποψηφιότητα της Αθήνας και του ΟΑΚΑ.

Επίσης άλλος ένας λόγος που η Ελλάδα είναι το φαβορί έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι, καθώς η πρόταση που έχει κατατεθεί είναι μεγαλύτερη από αυτή του Βελιγραδίου.

Παράλληλα όμως, ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει στην κατοχή της είναι ότι διαθέτει το πιο σύγχρονο γήπεδο. Το glass floor, τα βελτιωτικά έργα που έχουν γίνει στο ΟΑΚΑ, αλλά και αυτά που θα γίνουν, δίνουν το προβάδισμα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που εξακολουθεί να έχει τον τίτλο του φαβορί.

Τέλος υπάρχει και σοβαρή πιθανότητα να είναι στο Final Four οι δύο ελληνικές ομάδες, αν κρίνουμε την ποιότητα του ρόστερ τους, αλλά και τη συνέπεια τους τα τελευταία χρόνια.