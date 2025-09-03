Φενέρ: Ενίσχυση στη frontline με Μπέικοτ
Συνεχίσει να ενισχύεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης που θέλει να κρατήσει τον τίτλο της. Η Φενέρ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αρμάντο Μπέικοτ που θα βοηθήσει στη ρακέτα, αφού παίζει στη θέση του σέντερ.
Την σεζόν που τελείωσε, αγωνίστηκε στη G-League με τους Χαστλ (θυγατρική των Γκρίζλις) και είχε 16,8 πόντους και 9,5 ριμπάουντ μέσο όρο.
Έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Ζίλσον Μπάνγκο. Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε αγωνίστηκε στο AfroBasket με την Ανγκόλα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά, με τους Τούρκους να ανακοινώνουν πως ο σέντερ τους υπέστη ρήξη χιαστού.
Armando Bacot Fenerbahçe Beko’da! ✍️💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 3, 2025
👉 https://t.co/tS7proSNlP pic.twitter.com/IdWbWf3Sr7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.