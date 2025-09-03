Η Φενέρ προχώρησε σε άλλη μια κίνηση, παίρνοντας τον Αρμάντο Μπέικοτ για το «5».

Συνεχίσει να ενισχύεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης που θέλει να κρατήσει τον τίτλο της. Η Φενέρ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αρμάντο Μπέικοτ που θα βοηθήσει στη ρακέτα, αφού παίζει στη θέση του σέντερ.

Την σεζόν που τελείωσε, αγωνίστηκε στη G-League με τους Χαστλ (θυγατρική των Γκρίζλις) και είχε 16,8 πόντους και 9,5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Ζίλσον Μπάνγκο. Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε αγωνίστηκε στο AfroBasket με την Ανγκόλα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά, με τους Τούρκους να ανακοινώνουν πως ο σέντερ τους υπέστη ρήξη χιαστού.