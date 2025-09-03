Πολύ άσχημα ήταν τα νέα για τον Ζίλσον Μπάνγκο, που υπέστη ρήξη χιαστού στο AfroBasket, όπως ενημέρωσε η Φενέρμπαχτσε.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Ζίλσον Μπάνγκο. Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε αγωνίστηκε στο AfroBasket με την Ανγκόλα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά, με τους Τούρκους να ανακοινώνουν πως ο σέντερ τους υπέστη ρήξη χιαστού.

Μάλιστα το χειρότερο από όλα είναι πως ο τραυματισμός του προήλθε από ένα κάρφωμα σε αιφνιδιασμό. Ο Μπάνγκο προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ και δυστυχώς για εκείνον τα νέα ήταν τα χειρότερα, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Jilson Bango'nun sakatlandığı pozisyon ve kenara alındığı anlar pic.twitter.com/LJRFn2u7iL — Souvess (@souvess) August 22, 2025

«Ο παίκτης μας, Ζίλσον Μπάνγκο, ο οποίος υπέστη έναν άτυχο τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Αφρικής, όπου αγωνίστηκε με την Εθνική Ομάδα της Αγκόλας, μεταφέρθηκε στη χώρα μας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στην Εθνική Ομάδα και οι εξετάσεις του συνεχίστηκαν υπό την επίβλεψη του ιατρικού μας επιτελείου. Μετά από λεπτομερείς ελέγχους στο Νοσοκομείο Medicana Ataşehir, διαπιστώθηκε ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στον αθλητή μας. Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας στον Ζίλσον Μπάνγκο για ταχεία ανάρρωση και ελπίζουμε να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό» αναφέρει η Φενέρμπαχτσε στην ενημέρωσή της.

Την περασμένη σεζόν ο Μπάνγκο αγωνίστηκε σε δέκα παιχνίδια με τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας 6'59'' μέσο όρο και 2.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ.