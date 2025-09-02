Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR παίρνει μέρος και ο Αμερικανός γκαρντ, Ράιαν Τέιλορ, ο οποίος στο παρελθόν έχει περάσει από τα παρκέ της GBL.

Το πρώτο «επίσημο» τζάμπολ της προετοιμασίας έδωσε ο ελλιπέστατος Παναθηναϊκός στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ.

Πολλές οι απουσίες λόγω του Eurobasket καθώς το «παρών» έδωσαν μόλις έξι από τους... 15 παίκτες που θα απαρτίζουν το «πράσινο» ρόστερ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου και Μάριους Γκριγκόνις.

Αντίθετα απουσίαζαν οι Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Τσέντι Όσμαν, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ματίας Λεσόρ δεν μπορεί να προπονηθεί ακόμα, με αποτέλεσμα να δώσουν το «παρών» και άλλοι πέντε παίκτες προκειμένου να βοηθήσουν στην προετοιμασία.

Ο λόγος για τους Μουράτο, Γεώργα (σ.σ. έφηβος που ανέβηκε στην ανδρική ομάδα και φέτος θα παίζει στο Λαύριο), δύο εφήβους όπως επίσης και τον Ράιαν Τέιλορ.

Πρόκειται για έναν 30χρονο Αμερικανό γκαρντ ο οποίος τη σεζόν 2020-21 πέρασε από τα παρκέ της GBL φορώντας τη φανέλα του Ηρακλή, ενώ είχε αγωνιστεί και στον Απόλλωνα Πάτρας στο πρώτο μισό της σεζόν 2022-23.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στην Πολωνία και δη στην Ανβίλ Βλόκλαβεκ, έχοντας 8.8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.