Ο Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του ενόψει της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνύπαρξη του με τον Τι Τζέι Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών να έχει αρχίσει.

Ο MVP της περυσινής σεζόν στην Euroleague, Κέντρικ Ναν, στις δηλώσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δύναμη που θα έχει το «τριφύλλι» στη γραμμή των γκαρντ.

«Δεν νιώθω διαφορετικά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν που ήρθα και δεν ήξερα τίποτα, ήμουν σε νέο περιβάλλον. Νιώθω άνετα, νιώθω καλά. Προετοιμάστηκα το καλοκαίρι και επέστρεψα για την τρίτη σεζόν. Νιώθω έτοιμος. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για τρίτη σεζόν και ανυπομονώ να επιτύχουμε».

Για τους στόχους τους: «Να κάνω τα ίδια. Με ενδιαφέρει η συνέπεια. Η ρουτίνα μου παραμένει η ίδια, τίποτα δεν αλλάζει. Ήμουν επιτυχημένος με αυτά πέρσι, το στάνταρ είναι να το επαναλάβω».

Για τον Χολμς: «Είναι βετεράνος, δεν με χρειάζεται. Ξέρει ακριβώς τί να κάνει».

Για την τριάδα με Σλούκα και Σορτς: «Δεν χρειάζεται να προσαρμόσουμε τίποτα. Θέλουμε ο Σορτς να έρθει και να είναι ο εαυτός του. Να βοηθήσει την ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα, παίζουν πέντε παίκτες. Είναι τρομερός παίκτης, δεν κρατάει περισσότερο από όσο πρέπει την μπάλα. Δεν την χρειάζεται όλη την ώρα. Ήταν πρώτος στις ασίστ πέρσι νομίζω. Θα είναι εύκολη προσαρμογή για εμάς».