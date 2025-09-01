Δημήτρης Κοντός και Σάββας Αρώνης θα έχουν αναβαθμισμένους ρόλους στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη νέα σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της επισημοποίησης των αλλαγών στο staff, άλλαξε τα δεδομένα και αναβάθμισε τον ρόλο των Δημήτρη Κοντού και Σάββα Αρώνη.

Ο Δημήτρης Κοντός, ο οποίος είχε τον ρόλο του Basketball and Communication Director της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πλέον θα αποτελεί τον GM των Πρασίνων (General Manager of Basketball Operations).

Από την άλλη, ο Σάββας Αρώνης είδε και τον δικό του ρόλο να αναβαθμίζεται. Ο έμπειρος παράγοντας, ο οποίος μέχρι πρότινος αποτελούσε τον Team Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, από εδώ και στο εξής αναλαμβάνει χρέη Head of Operations. Την θέση του Αρώνη θυμίζουμε πως ανέλαβε ο Γιώργος Γκοτζογιάννης.

Όπως ενημέρωσε χαρακτηριστικά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR "ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δομή και τη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ομάδα, εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις του σύγχρονου μπάσκετ".