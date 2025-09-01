Σορτς προς φιλάθλους: «Να είστε... βροντεροί και περήφανοι» (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό
ο Τι Τζέι Σορτς έστειλε το μήνυμά του ενόψει της νέας σεζόν μέσα από το Telekom Center Athens.

Το καλοκαίρι τελείωσε, ο Σεπτέμβριος είναι πλέον εδώ και σιγά σιγά πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει το βλέμμα στραμμένο στην Euroleague.

Ένα από τα νέα αποκτήματα των «πρασίνων», ο Τι Τζέι Σορτς, μέσα από το Telekom Center Athens έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» για τη νέα σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Το σπίτι μας περιμένει! Εσείς θα είστε εκεί; Κάθε σύνθημα μετράει. Κάθε παιχνίδι έχει σημασία. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Να είστε... βροντεροί! Να είστε περήφανοι! Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα!».

 

