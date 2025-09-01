Σορτς προς φιλάθλους: «Να είστε... βροντεροί και περήφανοι» (vid)
Το καλοκαίρι τελείωσε, ο Σεπτέμβριος είναι πλέον εδώ και σιγά σιγά πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει το βλέμμα στραμμένο στην Euroleague.
Ένα από τα νέα αποκτήματα των «πρασίνων», ο Τι Τζέι Σορτς, μέσα από το Telekom Center Athens έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» για τη νέα σεζόν.
Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Το σπίτι μας περιμένει! Εσείς θα είστε εκεί; Κάθε σύνθημα μετράει. Κάθε παιχνίδι έχει σημασία. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Να είστε... βροντεροί! Να είστε περήφανοι! Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα!».
#𝐏𝐀𝐎𝐅𝐚𝐧𝐬, 𝐓𝐉 𝐢𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐘𝐎𝐔!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 1, 2025
Be part of the most iconic atmosphere! 🔥☘️
𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐧?
Book your tickets now! 🎫
Link: https://t.co/iep0gLEnzq#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/UMfpyC8C33
