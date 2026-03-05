Gazz Floor by Novibet: Μπαρτζώκας Vs Άταμαν και σούπερ ανάλυση από Παπαπέτρου
Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο... μικροσκόπιο του Gazz Floor με σούπερ ανάλυση από τον Ιωάννη Παπαπέτρου και το απόλυτο crash test Μπαρτζώκα - Άταμαν.
Το Gazz Floor είναι και πάλι εδώ!
Οι Αντώνης Καλκαβούρας και Δημήτρης Κωνσταντινίδης συζητούν για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναλύει με το μοναδικό του τρόπο τους δύο αντιπάλους κι ο Γιώργος Κούβαρης παραθέτει την απόλυτη κόντρα μεταξύ Μπαρτζώκα και Άταμαν. Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης μεταφέρει το ρεπορτάζ από το ερυθρόλευκο στρατόπεδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.