Gazz Floor by Novibet: Μπαρτζώκας Vs Άταμαν και σούπερ ανάλυση από Παπαπέτρου

Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο... μικροσκόπιο του Gazz Floor με σούπερ ανάλυση από τον Ιωάννη Παπαπέτρου και το απόλυτο crash test Μπαρτζώκα - Άταμαν.

Το Gazz Floor είναι και πάλι εδώ!

Οι Αντώνης Καλκαβούρας και Δημήτρης Κωνσταντινίδης συζητούν για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναλύει με το μοναδικό του τρόπο τους δύο αντιπάλους κι ο Γιώργος Κούβαρης παραθέτει την απόλυτη κόντρα μεταξύ Μπαρτζώκα και Άταμαν. Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης μεταφέρει το ρεπορτάζ από το ερυθρόλευκο στρατόπεδο.