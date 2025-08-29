Παναθηναϊκός: Γκριγκόνις, Σορτς και Κουζέλογλου ολοκλήρωσαν τα εργομετρικά και... φορτσάρουν για την προετοιμασία
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τους Μάριους Γκριγκόνις, Τι Τζέι Σορτς και Γιάννη Κουζέλογλου να είναι έτοιμοι να... φορτσάρουν!
Ο Εργκίν Άταμαν δήλωσε την Πέμπτη (28/8) ότι ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο επίσημο ματς στην Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν στο «Telekom Center Athens» στις 30 Σεπτεμβρίου. Τόσο ο Λιθουανός, που είναι έτοιμος για την επάνοδό του, όσο και οι Σορτς και Κουζελογλου, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων.
Αναλυτικά
«Οι Mάριους Γκριγκόνις, Τι Τζέι Σορτς και Γιάννης Κουζέλογλου ολοκλήρωσαν τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» εν όψει της σεζόν 2025-2026!»
Οι Mάριους Γκριγκόνις, Τι Τζέι Σορτς και Γιάννης Κουζέλογλου ολοκλήρωσαν τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» εν όψει της σεζόν 2025-2026! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/9eepXmZBMO— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 29, 2025
