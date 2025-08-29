Ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Τι Τζέι Σορτς και ο Γιάννης Κουζέλογλου ολοκλήρωσαν τις εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμοι να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Ο Εργκίν Άταμαν δήλωσε την Πέμπτη (28/8) ότι ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο επίσημο ματς στην Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν στο «Telekom Center Athens» στις 30 Σεπτεμβρίου. Τόσο ο Λιθουανός, που είναι έτοιμος για την επάνοδό του, όσο και οι Σορτς και Κουζελογλου, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων.

