Ο Άταμαν επιβράβευσε τους παίκτες του: «Αύριο ρεπό!
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τις εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 13-8, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν.
Ο Ρισόν Χολμς ξεχώρισε στην αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Κέντρικ Ναν ήταν επιδραστικός με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Μετά το φινάλε του ματς, ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια διατηρώντας χαμηλά την... μπάλα, δίνοντάς τους όμως ρεπό για την καλή αμυντική προσπάθεια.
Χαρακτηριστικά είπε: «Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά δώσατε μεγάλη ενέργεια και προσπάθεια. Ήταν καλή νίκη. Κερδίσατε το παιχνίδι με την άμυνα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, οπότε αύριο ρεπό».
Solid effort, strong energy and a win built on defense. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 9, 2026
Coach Ergin Ataman keeps it simple after the game: good job, good win & we’re moving on... 💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Af9TMCxLYT
