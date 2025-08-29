Σορτς, Παναθηναϊκός: Εντυπωσιάστηκε από τα αποδυτήρια και το ΟΑΚΑ
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε την πρώτη «γνωριμία» με το Glass Floor του ΟΑΚΑ ως... γηπεδούχος ενώ έμεινε με το στόμα ανοικτό όσον αφορά και τα «πράσινα» αποδυτήρια.
«Τα καλύτερα που έχω μπει. Είναι ωραίο, μου αρέσει» ανέφερε ο Τι Τζέι Σορτς ο οποίος στη συνέχεια γνωρίστηκε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι προπονούνται εδώ και καιρό, όπως επίσης και με το τιμ που κάνει αυτή τη στιγμή τις προπονήσεις.
«Πολλή ιστορία εδώ» συνέχισε ο Σορτς βαδίζοντας προς τον αγωνιστικό χώρο, όπου μόλις μπήκε μέσα και λίγο πριν ξεκινήσει την προπόνηση, είπε: «Τρελό κάθε φορά που μπαίνω εδώ. Είναι σαν να μπορείς να αισθανθείς απευθείας την ενέργεια».
𝐓𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 ☘️
From his first steps into the locker room and meeting his new teammates & coaches, to the thrill of entering the court and having his first practice.
Watch the full behind the scenes video & step inside the action! 💪🏾… pic.twitter.com/tzxZbxtHX8— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 29, 2025
