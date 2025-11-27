Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την τοποθέτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι θα ενισχύσει την Εθνική Ανδρών στο δεύτερο «παράθυρο», εφόσον κληθεί.

Η Εθνική Ανδρών ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ρουμανίας και ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχθηκε πως η πρόσφατη επιτυχία στη Λετονία έφερε μια νέα πνοή στην ελληνική ομάδα. Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου σχετικά με τη διαθεσιμότητά του στην Εθνική.

Σημειωτέον, ο παίκτης του Παναθηναϊκού ανέφερε μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν: «Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Ζήση. Τον Φεβρουάριο, στο επόμενο παράθυρο, αν κληθώ θα δώσω το παρών».

Από την πλευρά του, ο Σπανούλης επισήμανε σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου: «Ισχύει για όλους ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για την Εθνική. Είναι προσωπική επιθυμία του καθενός. Ο Νίκος είναι κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ αλλά πρέπει να έρθει να παίξει. Δεν ήρθε δύο καλοκαίρια. Από αυτόν εξαρτάται, πρέπει να έρθει να παίξει. Τον περιμένουμε».