Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 89-80 της Νιόν και πέτυχε την 4η νίκη του στο Eurocup Women.

Έχοντας σε εξαιρετική μέρα την Σεντόνα Πρινς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Νιόν με 89-80, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Eurocup Women.

Έπειτα από έξι παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 10 βαθμούς στον όμιλό του και πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Νιόν - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις επιθέσεις των δύο ομάδων να υπερτερούν των αμυνών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάνε ψηλά το σκορ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. (29-25), 10'. Μετέπειτα, ο ρυθμός άλλαξε εντελώς με τον Παναθηναϊκό να δυναμώνει την άμυνά του και να περιορίζει τις Ελβετίδες μόλις στους 13 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και 14 στο τρίτο.

Προς το φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, κυριάρχησε και στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, έχοντας σε εξαιρετική μέρα την Σεντόνα Πρινς.

Οι «πράσινες» επικράτησαν με σχετική ευκολία στο τέλος με 89-80 και πέρασαν ως δεύτερες στον όμιλό τους στην επόμενη φάση του Eurocup Women.

MVP ΗΤΑΝ Η... Σεντόνα Πρινς με 25 πόνοτυςε (10/11δίποντα, 5/ 7 βολές)