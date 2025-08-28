Ο Γιώργος Κούβαρης παίρνει ένα μικρό... time out από το Eurobasket και με αφορμή τη δήλωση του Εργκίν Άταμαν για την ετοιμότητα του Μάριους Γκριγκόνις, στέκεται στον Λιθουανό γκαρντ και εξηγεί το πόσο κομβικός μπορεί να αποδειχθεί τη νέα σεζόν.

Αναμφίβολα όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Eurobasket και στην προσπάθεια που (θα) κάνει η Εθνική μας ομάδα για κάτι καλό. Και λογικό. Απολύτως λογικό. Παρόλα αυτά όμως μια είδηση που έδωσε ο Εργκίν Άταμαν δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι διαθέσιμος στο πρώτο παιχνίδι της Euroleague, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 30 Σεπτεμβρίου στο «Telekom Center Athens».

Αυτά και αν ήταν ευχάριστα νέα! Τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο (και πολύ περισσότερο) για τον Λιθουανό γκαρντ. Αν μη τι άλλο ήταν μαζί με τον Ματίας Λεσόρ οι μεγάλοι άτυχοι της προηγούμενης σεζόν για τους «πράσινους», καθώς είδαν το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς να πηγαίνει στον... βρόντο. Για τον Γάλλο τα έχουμε πει. Και θα τα ξαναπούμε μέχρι να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Η καλύτερη είδηση του μήνα

Προς το παρόν θέλω να σταθώ στον «Γκρίγκο». Λίγο-πολύ γνωρίζαμε ότι μετρούσε αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Παρόλα αυτά κανείς δεν έβαζε το χέρι του τη φωτιά για την ακριβή ημερομηνία ή έστω το διάστημα που θα ήταν και πάλι διαθέσιμος. Ο Άταμαν το ξεκαθάρισε και αν μη τι άλλο σκόρπισε πολλά «πράσινα» χαμόγελα.

Πάνω που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ολοκληρώσει τις μεταγραφές του μετά και την απόκτηση του Ρισόν Χολμς, ήρθε ο Γκριγκόνις για να προσθέσει το απαραίτητο «αλατοπίπερο». Γιατί κακά τα ψέματα. Η επάνοδος του Λιθουανού ως νέα μεταγραφή θα πρέπει να λογίζεται. Και θεωρώ ότι η απουσία του ήταν εμφανέστατη στα 3/4 της περσινής αγωνιστικής χρονιάς. Ο Τούρκος τεχνικός στερήθηκε τον καλύτερο σουτέρ της ομάδας και όπως είναι είναι γνωστό στηρίζει πολύ το παιχνίδι του στο spacing και στα μακρινά σουτ.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Άταμαν, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ξεκινήσει προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ξαναλέω. Ήταν η καλύτερη είδηση της ημέρας. Μην πω του μήνα! Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι ή πότε θα μπορέσει να είναι στην ίδια κατάσταση με την περίοδο που βρισκόταν στο «peak» του τη χρονιά της κατάκτησης της Euroleague και του reverse sweep στους τελικούς του 2024. Μην ξεχνάμε κάτι. Έχει να αγωνιστεί από τις 21 Οκτωβρίου 2024! Και αν πάνε όλα βάσει χρονοδιαγράμματος και ο Άταμαν τον έχει διαθέσιμο στην πρεμιέρα της Euroleague θα συμπληρώσει 11 μήνες και 9 ημέρες χωρίς κανένα παιχνίδι στα πόδια του.

Ταμάμ στον Αταμάν

Αυτό που ξέρω είναι ότι θα επιστρέψουν τα χαμόγελα από τη στιγμή που θα πατήσει το πόδι του στο «glass floor» και μετά. Και ας μην βιαστεί να ανεβάσει στροφές. Ας μην βιαστεί να πιέσει καταστάσεις. Είναι τόσο μεγάλο το «βάθος» του Παναθηναϊκού στη θέση που αγωνίζεται με Όσμαν, Ρογκαβόπουλου (αλλά και) Καλαϊτζάκη που δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Σίγουρα θα χρειαστεί ρυθμό μέσα από τις προπονήσεις, τα φιλικά και τα επίσημα ματς αλλά εάν είναι 100% καλά από ιατρικής πλευράς και δεν έχει άλλους πόνους, τότε ο Άταμαν μπορεί (κατά το δημοσιογραφικό κλισέ) να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Ο «Γκρίγκο» είναι από τους καλύτερος spot σουτέρ της Euroleague. Μπορεί να σκοράρει και ύστερα από ντρίπλα στον αιφνιδιασμό, είτε ακόμα και βγαίνοντας (χωρίς ωστόσο να είναι το φόρτε του) από τα σκριν. Τις δύο τελευταίες του σεζόν στον Παναθηναϊκό έδινε 3 πόντους ανά 2.1 κατοχές σε «catch and shoot» καταστάσεις και αν προτιμάτε σε απόλυτους αριθμούς είχε πετύχει 298 πόντους (από τους συνολικά 764) με αυτόν τον τρόπο.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που «άνοιγε» τις αντίπαλες άμυνες και δημιουργούσε το spacing που ήθελε ο Άταμαν. Άλλωστε γι' αυτόν τον λόγο δεν αποκτήθηκε ο Ρογκαβόπουλος θέλοντας να έχει έναν (ακόμα) αξιόπιστο σουτέρ; Κάτι που ισχύει και για τον Τολιόπουλο (με διαφορετικό ωστόσο στυλ παιχνιδιού) ενώ η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες καταστάσεις για ελεύθερα σουτ. Φανταστείτε, λοιπόν, να βγαίνει ο «Ρόγκα» και να μπαίνει ο «Γκρίγκο». Συνεχή... απειλή από την περιφέρεια. Για να μην αναφέρω καν και τον Κέντρικ Ναν ο οποίος θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία χωρίς να χρειάζεται να «κουβαλάει» την μπάλα και να δημιουργεί καταστάσεις για τον εαυτό του με αποτέλεσμα να προσαρμόζονται ολοκληρωτικά οι άμυνες πάνω του.

Το πιο βασικό απ' όλα είναι η υγεία του Γκριγκόνις. Και αν όλα πάνε κατ' ευχήν και ο παίκτης επιστρέφει σιγά-σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς χωρίς να ταλαιπωρηθεί άλλο από την μέση του, αυτομάτως ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν ακόμα «λαγό» να βγάλει από το καπέλο του ρόστερ...