Φουρνιέ: «Μου έλειψε το να είμαι εδώ, στόχος αυτής της ομάδας είναι πάντα η νίκη» (vid)

O Εβάν Φουρνιέ στάθηκε στους στόχους της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΣΕΦ και θέλει να έχει μια πετυχημένη σεζόν. Υπήρχαν και νέα πρόσωπα στην πρώτη προπόνηση σαν τον Κουμάντζε. Ο Εβάν Φουρνιε έδειξε πόσο πολύ του έλειψε να βρίσκεται στο ΣΕΦ, ενώ τονισε πως στόχος είναι πάντα η νίκη.

Ο Εβάν Φουρνιέ ερωτηθείς για το πώς νιώθει για τη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σεζόν. Και, φυσικά, είμαι πιο εξοικειωμένος με όλους. Πέρυσι, είχα μια μεταβατική περίοδο που δεν θα έχω φέτος. Μου έλειψε το να είμαι εδώ. Τώρα λοιπόν μπορούμε επιτέλους να αρχίσουμε τη δουλειά. Μας λείπουν μερικοί παίκτες, προφανώς, αλλά δεν μπορώ να περιμένω».

Για το γεγονός ότι ο βασικός κορμός της ομάδας είναι ίδιος, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να δέσουν και οι νέοι: «Έχουμε ένα μήνα προετοιμασίας. Όπως είπα, μας λείπουν μερικοί παίκτες, αλλά όλοι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα. Ο Μίλου, ο Παπ, ο Ντόρσεϊ, ο Λάρυ όλοι γνωρίζουν το σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι το προπονητικό camp έχει περισσότερο να κάνει με το να βρούμε τη φόρμα μας, να βρούμε ίσως τη νέα μας θέση, απλά να ξαναβρούμε τη φόρμα μας και να γίνουμε ξανά ανταγωνιστικοί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για μας».

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι πάντα η νίκη. Όταν αγωνίζεσαι ο στόχος είναι να κερδίσεις, οπότε τίποτα δεν αλλάζει. Ίδιοι στόχοι, ίδια νοοτροπία. Και τώρα πρέπει απλά να περάσουμε μια μακρά σεζόν, προφανώς, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε, μια μέρα τη φορά, και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Ενώ όσον αφορά στην ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας του με την ομάδα δήλωσε πραγματικά ευγνώμων στους Προέδρους για τον τρόπο που υποδέχτηκαν τον ίδιο και τον ατζέντη του, για να γίνει πέσουν οι υπογραφές δια ζώσης.