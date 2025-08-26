Εφές, Πουαριέ: Χειρουργήθηκε ο Γάλλος σέντερ
Ο Βενσάν Πουαριέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με τον Γάλλο σέντερ, όπως ενημέρωσε η Εφές, να αναμένεται πίσω στη δράση σε 4-6 μήνες.
Κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην Εθνική Γαλλίας, ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε στο γόνατο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τους «Μπλε» και να υποβληθεί σε επέμβαση.
Εν τέλει ο Πουαριέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Κωνσταντινούπολη, με την επέμβαση να πηγαίνει πολύ καλά, όπως ενημέρωσε η Έφες.
Αναλυτικά η ενημέρωση της Εφές για τον Βενσάν Πουαριέ:
«Η σημερινή επέμβαση στον Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την Εθνική Γαλλίας, στέφθηκε με επιτυχία.
Ο γιατρός μας, Uğur Diliçıkık, δήλωσε ότι η κατάσταση του παίκτη μας, η οποία επανεκτιμήθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για 4-6 μήνες».
Fransa Milli Takımı’nda dizinden sakatlanan Vincent Poirier’nin bugün yapılan ameliyatı başarılı geçti.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 26, 2025
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, cerrahi müdahale sırasında durumu yeniden değerlendirilen oyuncumuzun 4-6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını belirtti. pic.twitter.com/bLNqcOHTeT
