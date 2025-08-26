Ο Βενσάν Πουαριέ έκανε την επέμβαση που χρειαζόταν μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Ο Βενσάν Πουαριέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με τον Γάλλο σέντερ, όπως ενημέρωσε η Εφές, να αναμένεται πίσω στη δράση σε 4-6 μήνες.

Κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην Εθνική Γαλλίας, ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε στο γόνατο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τους «Μπλε» και να υποβληθεί σε επέμβαση.

Εν τέλει ο Πουαριέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Κωνσταντινούπολη, με την επέμβαση να πηγαίνει πολύ καλά, όπως ενημέρωσε η Έφες.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Εφές για τον Βενσάν Πουαριέ:

«Η σημερινή επέμβαση στον Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την Εθνική Γαλλίας, στέφθηκε με επιτυχία.

Ο γιατρός μας, Uğur Diliçıkık, δήλωσε ότι η κατάσταση του παίκτη μας, η οποία επανεκτιμήθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για 4-6 μήνες».