Η Βιλερμπάν άντεξε μετά από δύο παρατάσεις και υπέταξε την Αναντολού Εφές επικρατώντας με 103-99.

Η Βιλερμπάν υποδέχτηκε την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε... θρίλερ με δύο παρατάσεις να χρειάζονται για να αναδειχθεί κάποια ομάδα νικήτρια. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 103-99 στη ματσάρα έπος!

Βιλερμπάν - Εφές: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκοράρισμα με τον Τζάκσον να ηγείται των γηπεδούχων και τους Πουαριέ και Σουάιντερ να κρατούν τα ηνία στην Εφές (14-14). Έτσι κύλησε όλο το πρώτο δεκάλεπτο με τη Βιλερμπάν να παίρνει ένα πολύ μικρό προβάδισμα μόνο για το 24-23. Η εικόνα δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο με τους Γάλλους να περνούν μπροστά για το 39-35, ωστόσο οι Βάιλερ-Μπαμπ και Πουαριέ έφεραν ξανά το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία.

Μετά την ανάπαυλα, οι δύο παίκτες των Τούρκων συνέχισαν να ανεβάζουν στροφές δίνοντας προβάδισμα 8 πόντων στην Εφές (46-54). Ο Βοτιέ ήταν εκείνος που προσπαθούσε να ροκανίσει τη διαφορά για την ομάδα του μειώνοντας στους 4 (53-57), όμως 5 αναπάντητοι πόντοι από τον Κορντινιέ έβαλαν την Εφές στο +9 για το 53-62. Οι Ερτέλ και Εντιαγιέ μείωσαν και ακολούθησε το... θρίλερ στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Γουάτσον, Ερτέλ και Σέλιας πάτησαν.. γκάζι ανατρέποντας την εικόνα της αναμέτρησης βάζοντας μπροστά την ομάδα τους για το 69-68. Ακολούθησε μία πραγματική «μάχη» και από τις δύο πλευρές που αντάλλασσαν συνεχώς κεφάλι στο προβάδισμα. Δώδεκα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ο Γουάτσον είχε δώσει προβάδισμα τριών πόντων στην Εφές, ωστόσο ο εκπληκτικός Βάιλερ-Μπαμπ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ισοφαρίζοντας με τρίποντο 7 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή στέλνοντας το ματς στην παράταση (80-80).

Στο έξτρα πεντάλεπτο, τα πράγματα συνεχίστηκαν με την ίδια πίεση όμως ο Κορντινιέ από... εχθρός προσπάθησε να μετατραπεί σε ήρωας κατά την επιστροφή του στη Βιλερμπάν, καθώς με τους 9 του πόντους στην παράταση πήγε να χαρίσει τη νίκη στην Εφές, όμως ο Βοτιέ με βραδιά καριέρας ισοφάρισε και πάλι με τις βολές του για να πάει το ματς σε δεύτερη παράταση με το 92-92. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και μετα τα 45 λεπτά με τον Γουάτσον να δίνει προβάδισμα τριπόντου στη Βιλερμπάν, αλλά 02:12 πριν το τέλος ο Μπομπουά σκόραρε το πρώτο του τρίποντο για να φέρει για πολλοστή φορά το ματς στα ίσα (97-97), ωστόσο οι Γάλλοι με την κορυφαία εμφάνιση του Βοτιέ κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 41-41, 58-62, 80-80 (κ.α.), 92-92 (1η παρ.), 103-99 (2η παρ.)

O MVP... Ο Μπαστιέν Βοτιέ με ματς καριέρας 28 πόντων, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 21 ασίστ για τα 12 λάθη της Βιλερμπάν.

LDLC ASVEL Villeurbanne MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR # Player M/A % M/A % M/A % O D T 1 Z. Seljaas * 37:03 9 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 5 5 2 0 0 0 3 13 2 A. Atamna 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 S. Harrison * 13:09 4 0/0 0% 0/1 0% 4/5 80% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 T. Heurtel * 33:22 17 7/13 53.8% 1/6 16.7% 0/1 0% 0 6 6 8 0 3 0 2 18 8 M. Ajinca 08:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 -1 10 B. Massa * 11:30 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 2 1 11 E. Jackson * 17:40 7 2/3 66.7% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 1 6 12 N. De Colo * 19:51 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 7 0 4 0 3 6 23 D. Lighty 06:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 24 M. Ndiaye 37:35 13 5/6 83.3% 0/0 0% 3/4 75% 2 6 8 1 4 1 3 2 26 30 G. Watson 38:45 18 6/10 60% 1/8 12.5% 3/4 75% 0 2 2 2 1 0 0 3 10 32 B. Vautier 26:06 28 10/13 76.9% 0/0 0% 8/12 66.7% 4 0 4 1 2 1 0 4 31 TOTAL 250:00 103 32/49 65.3% 7/25 28.0% 18/26 69.2% 10 26 36 21 8 12 3 24 117