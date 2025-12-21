Έφες - Γαλατά 92-84: Τέλος στο σερί ηττών για την ομάδα του Λάσο
Τέλος στο σερί ηττών για την Έφες , η οποία μετά από 5(!) συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, επικράτησε της Γαλατάσαραϊ με 92-84 και ανέβηκε στο 7-5.
Σε όλη την διάρκεια του αγώνα η Έφες είχε το πάνω χέρι και έφτασε στη νίκη, η οποία αποτελεί και σημαντική ανάσα ενόψει της συνέχεια,
Η Έφες είχε τον Μπράις Ντεσέρ να ξεχωρίζει χάρη στην απόλυτη ευστοχία του κοντά στο καλάθι (20 πόντοι με 8/8 δίποντα), ενώ βοήθησε και στα ριμπάουντ.
Καθοριστικός ήταν και ο Έρτζαν Οσμάνι, που σημείωσε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, όπως και ο Σεχμούς Χαζέρ, που σκόραρε 16 πόντους με 3/3 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 45-34, 70-62, 92-84.
Η κατάταξη:
- Μπεσίκτας 12-0
- Φενέρμπαχτσε 10-2
- Μπαχτσεσεχίρ 10-2
- Αναντόλου Έφες 7-5
- Τράμπζοσπορ 7-5
- Γαλατάσαραϊ 7-5
- Τουρκ Τέλεκομ 7-4
- Τόφας 6-6
- Μπούρσασπορ 5-7
- Εσενλέρ Εροκσπόρ 5-6
- Μερκεζεφέντι 4-7
- Πέτκιμ Σπορ 4-7
- Μερσίν 4-7
- Μανίσα 3-9
- Καρσίγιακα 2-10
- Μπουγιουκτσεκμέτσε 1-10
