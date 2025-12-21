Η Αναντολού Εφές γεύτηκε ξανά τη χαρά της νίκη, με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο να επικρατεί της Γαλατάσαραϊ με 92-84.

Τέλος στο σερί ηττών για την Έφες , η οποία μετά από 5(!) συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, επικράτησε της Γαλατάσαραϊ με 92-84 και ανέβηκε στο 7-5.

Σε όλη την διάρκεια του αγώνα η Έφες είχε το πάνω χέρι και έφτασε στη νίκη, η οποία αποτελεί και σημαντική ανάσα ενόψει της συνέχεια,

Η Έφες είχε τον Μπράις Ντεσέρ να ξεχωρίζει χάρη στην απόλυτη ευστοχία του κοντά στο καλάθι (20 πόντοι με 8/8 δίποντα), ενώ βοήθησε και στα ριμπάουντ.

Καθοριστικός ήταν και ο Έρτζαν Οσμάνι, που σημείωσε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, όπως και ο Σεχμούς Χαζέρ, που σκόραρε 16 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 45-34, 70-62, 92-84.

Η κατάταξη: