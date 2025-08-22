Mεγάλη απώλεια για την Εφές, αφού θα πορευτεί δίχως τον Βενσάν Πουαριέ για τους επόμενους 4 μήνες.

Σοκ για την τουρκική ομάδα. Ο Βενσάν Πουαριέ αναμένεται να χάσει τουλάχιστον 4 μήνες και η επιστροφή του στο παρκέ θα επανεκτιμηθεί μετά την επέμβαση. Ο Γάλλος διεθνής θα υποβληθεί σε επέμβαση την Τρίτη στη Γαλλία όπως ενημέρωσε η Εφές εξαιτίας του τραυματισμού στο γόνατο που υπέστη με την Εθνική του ομάδα.

Ο Πουαριέ ήταν βασικός στην Εφές τη σεζόν που τελείωσε και έφτασε μέχρι τα playoffs της Euroleague, εκεί όπου αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο πλήγμα για την Εφές ενόψει της σεζόν που έρχεται.

Τη σεζόν που τελείωσε, ο Γάλλος ψηλός είχε 9.5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο, όντας βασικότατο μέλος των Τούρκων.