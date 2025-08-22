Εφές: Τεράστια απώλεια με Πουαριέ, εκτός για 4 μήνες
Σοκ για την τουρκική ομάδα. Ο Βενσάν Πουαριέ αναμένεται να χάσει τουλάχιστον 4 μήνες και η επιστροφή του στο παρκέ θα επανεκτιμηθεί μετά την επέμβαση. Ο Γάλλος διεθνής θα υποβληθεί σε επέμβαση την Τρίτη στη Γαλλία όπως ενημέρωσε η Εφές εξαιτίας του τραυματισμού στο γόνατο που υπέστη με την Εθνική του ομάδα.
Ο Πουαριέ ήταν βασικός στην Εφές τη σεζόν που τελείωσε και έφτασε μέχρι τα playoffs της Euroleague, εκεί όπου αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο πλήγμα για την Εφές ενόψει της σεζόν που έρχεται.
Τη σεζόν που τελείωσε, ο Γάλλος ψηλός είχε 9.5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο, όντας βασικότατο μέλος των Τούρκων.
Başarılı oyuncumuz Vincent Poirier, Fransa Milli Takımı’nda yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle salı günü Fransa’da ameliyat olacak.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 22, 2025
En az 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen oyuncumuzun cerrahi müdahale sonrasında sahalara dönüş süresiyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacak.… pic.twitter.com/6PdRdK8ALG
