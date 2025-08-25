Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα που τον αποχαιρέτησε με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε και τον Νεμάνια Νέντοβιτς, που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Την πρώτη φορά από το 2008 έως το 2012, και ξανά από το 2022, όταν επέστρεψε στον σύλλογο μετά από μια δεκαετία.

Κατακτώντας έξι τρόπαια με την ομάδα του Βελιγραδίου, το όνομά του θα μείνει ανεξίτηλα γραμμένο στην ιστορία του συλλόγου που τον ευχαρίστησε θερμά για τη συνεισφορά του.

Η ανακοίνωση

«Ο Νεμάνια Νέντοβιτς φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα δύο φορές, από το 2008-2012 και από το 2022 όταν επέστρεψε στην ομάδα του, και σε αυτό το διάστημα έπαιξε 315 αγώνες και σημείωσε 3042 πόντους. Με τον Ερυθρό Αστέρα κατέκτησε 6 τρόπαια: την ABA League, τρία Κύπελλα Κόρατς και δύο πρωταθλήματα Σερβίας. Ένα παιδί-αστέρι, που θα είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου Ερυθρού Αστέρα!

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1991 στη Νόβα Βάρος. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα και έκανε τα πρώτα του σοβαρά μπασκετικά βήματα ακριβώς στον Ερυθρό Αστέρα, για τον οποίο αγωνίστηκε από το 2008 έως το 2012, μετά τον οποίο ξεκίνησε τη διεθνή του καριέρα στη Ρίτας, στη συνέχεια στο Γκόλντεν Στέιτ στο NBA, και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ευρώπη ως παίκτης για τη Βαλένθια, την Ουνικάχα, την Ολίμπια και τον Παναθηναϊκό. Έζησε τις πιο γεμάτες τρόπαια σεζόν ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, στον οποίο επέστρεψε μετά από 10 χρόνια, και το τρίποντό του στο πρώτο σέρβικο ντέρμπι της Ευρωλίγκας στο Belgrade Arena θα μείνει αξέχαστο για πάντα.

Είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας εδώ και πολύ καιρό, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Ο Nemanja Nedović δεν θα είναι μέλος της ομάδας KK Crvena Zvezda Meridianbet στη διοργάνωση 2025-2026.

Όπως όλα τα παιδιά που άνοιξαν τον δρόμο για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος σήμερα είναι ένας σεβαστός και αξιοσέβαστος σύλλογος της Ευρωλίγκας με πολυάριθμα τρόπαια, ο Ερυθρός Αστέρας, ο Πρόεδρος Ζέλικο Ντρτσέλιτς, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσουν τη μεγάλη τους ευγνωμοσύνη στον Νέντο μας για όλα όσα έχει κάνει ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, εντός και εκτός γηπέδου.

Εξαιτίας όλων αυτών, αυτό είναι μόνο το τέλος ενός... επεισοδίου, επειδή οι πόρτες του Ερυθρού Αστέρα θα είναι πάντα ανοιχτές για τον Νεμάνια μας! Νέντο, η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα σου εύχεται πολλή ευτυχία, υγεία και επιτυχία στο υπόλοιπο της καριέρας σου!»