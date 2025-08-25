Η Αρμάνι Μιλάνο ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Λορέντζο Μπράουν να φοράει τα ερυθρόλευκα ενώ υπήρχαν και δύο υψηλοί προσκεκλημένοι του Ετόρε Μεσίνα στην «πρώτη» της ομάδας.

Μετά το σύντομο (όπως αποδείχθηκε και παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο) με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, ο Λορέντζο Μπράουν συνεχίζει την καριέρα του στο Μιλάνο.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την Δευτέρα (25/8) την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Αρμάνι ξεκινώντας προετοιμασία με τη νέα του ομάδα. Μάλιστα καλεσμένοι του Ετόρε Μεσίνα ήταν ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Νταγκ Κρίστι και ο άμεσος συνεργάτης του Πι Τζέι Άρμστρονγκ.

Αμφότεροι με την... δική τους ιστορία στο NBA καθώς ο μεν Κρίστι ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας των Κινγκς στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με συμπαίκτη τον Πέτζα Στογιάκοβιτς, ενώ ο Άρμοστρονγκ ήταν ο βασικός πλέι μέικερ των Σικάγο Μπουλς στις αρχές της αμέσως προηγούμενης δεκαετίας στο πλευρό του Μάικλ Τζόρνταν έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα.

Απόντες από την προετοιμασία ήταν οι διεθνείς Μάρκο Γκούντουριτς (με την εθνική Σερβίας) και Τζιαμπάολο Ρίτσι (με την εθνική Ιταλίας).

