Παπαγιάννης: Ο αριθμός που επέλεξε στην Αναντολού Εφές
Νέο κεφάλαιο ανοίχτηκε στην καριέρα του Γιώργου Παπαγιάννη καθώς από τη Μονακό επέστρεψε στην Τουρκία, αυτήν την φορά για λογαριασμό της Αναντολού Εφές.
Ο Έλληνας σέντερ δεν βρίσκεται μαζί με την Εθνική ομάδα ενόψει του Eurobasket και θα ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία με τη νέα του ομάδα.
Η Εφές ανακοίνωσε και τα νούμερα που επέλεξαν τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κρατάει το «9» που φορούσε σε Φενέρ και Μονακό.
🆕 Yeni yüzler, yeni forma numaraları!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 24, 2025
👀 Senin en beğendiğin seçim hangisi?#BenimYerimBurası pic.twitter.com/BA6vicJNHy
