Ο Γιώργος Παπαγιάννης κατέληξε στον αριθμό που θα φοράει στη φανέλα του με την Αναντολού Εφές τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Νέο κεφάλαιο ανοίχτηκε στην καριέρα του Γιώργου Παπαγιάννη καθώς από τη Μονακό επέστρεψε στην Τουρκία, αυτήν την φορά για λογαριασμό της Αναντολού Εφές.

Ο Έλληνας σέντερ δεν βρίσκεται μαζί με την Εθνική ομάδα ενόψει του Eurobasket και θα ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία με τη νέα του ομάδα.

Η Εφές ανακοίνωσε και τα νούμερα που επέλεξαν τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κρατάει το «9» που φορούσε σε Φενέρ και Μονακό.