Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε δικό του τον 23χρονο Φίλιπ Σκόμπαλ, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ερυθρός Αστέρας, με επίσημη ανακοίνωσή του έκανε γνωστή την προσθήκη του Φίλιπ Σκόμπαλ στο ρόστερ του Γιάννη Σφαιρόπουλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 23χρονος μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ, στο παρελθόν αποτελούσε μέλος των μικρότερων ηλικιακών τμημάτων της Σερβίας ενώ έχει περάσει και από το NCAA με το UIC Athletics όπου την περασμένη χρονιά μετρούσε κατά μέσο όρο από 8,5 πόντους με 2,9 ριμπάουντ και ,2 ασίστ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να περάσει σε μία νέα εποχή καθώς ο αρχηγός του, Μπράνκο Λάζιτς, μετά από 14 συνεχόμενα χρόνια αποχώρησε από την ομάδα.