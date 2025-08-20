Τέλος εποχής στον Ερυθρό Αστέρα: Αποχώρησε ο Μπράνκο Λάζιτς
Τέλος εποχής στον Ερυθρό Αστέρα αφού ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» και επί χρόνια... πιστός στρατιώτης του συλλόγου, Μπράνκο Λάζιτς αποτελεί πλέον παρελθόν από τη σέρβικη ομάδα.
Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, η κοινή πορεία που άρχισε το 2011 - έχοντας υπογράψει τότε μονοετές συμβόλαιο- έφτασε πλέον στο τέλος της.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο 36χρονος περιφερειακός κατάφερε να κατακτήσει δεκάδες τίτλους. Πιο συγκεκριμένα πανηγύρισε 7 πρωταθλήματα Αδριατικής, 9 πρωταθλήματα Σερβίας, 9 κύπελλα Σερβίας, το Σούπερ Καπ του 2018 της Αδριατικής ενώ ο ίδιος είχε αναδειχθεί τρεις φορές καλύτερος αμυντικός της ABA (2021, 2022 και 2024).
Ο Λάζιτς αποτελεί επίσης τον μπασκετμπολίστα με τις περισσότερες συμμετοχές φορώντας τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα (838) ενώ κατέχει επίσης το ρεκόρ για τους περισσότερους τίτλους ως παίκτης της ομάδας από το Βελιγράδι, έχοντας μετρήσει συνολικά 25.
Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα για τον Μπράνκο Λάζιτς
Бранко Лазић је симбол Звездиног успона, рекордер, играч који је оставио на терену неизбрисив траг у годинама у којима се наш клуб враћао на врх – победама и трофејима!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 20, 2025
У склопу промена које су спроведене у првом тиму током летњег прелазног рока, црвено-бели дрес у такмичарској… pic.twitter.com/WCoAcrgo1F
