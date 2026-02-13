Μονέκε για Τζόκοβιτς: «Ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ο Τσίμα Μονέκε αμέσως μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τον Ολυμπιακό αποθέωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, λέγοντας πως είναι ο καλύτερος τενίστας όλων των εποχών.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Την αναμέτρηση στο φαληρικό στάδιο παρακολούθησε από κοντά και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, για να στηρίξει την αγαπημένη του σέρβικη ομάδα. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ορισμένοι παίκτες του Αστέρα έσπευσαν να χαιρετήσουν τον «θρύλο» του τένις, ο οποίος πήρε φεύγοντας και τη φανέλα του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Μονέκε ήταν ήταν από τους παίκτες που τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα με τον Νόλε και στη συνέχεια ο Νιγηριανός φόργουορντ αποθέωσε τον Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών στηρίζει την ομάδα».

 

