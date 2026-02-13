Μονέκε για Τζόκοβιτς: «Ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.
Την αναμέτρηση στο φαληρικό στάδιο παρακολούθησε από κοντά και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, για να στηρίξει την αγαπημένη του σέρβικη ομάδα. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ορισμένοι παίκτες του Αστέρα έσπευσαν να χαιρετήσουν τον «θρύλο» του τένις, ο οποίος πήρε φεύγοντας και τη φανέλα του Τόμας Γουόκαπ.
Ο Μονέκε ήταν ήταν από τους παίκτες που τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα με τον Νόλε και στη συνέχεια ο Νιγηριανός φόργουορντ αποθέωσε τον Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών στηρίζει την ομάδα».
Čima Moneke je nakon susreta sa Novakom Ðokovićem istakao da je najveći teniser svih vremena pružio podršku ekipi - Rekao je da nam čuva leđa 🗣️#kkcz pic.twitter.com/R9IIRTz2Gl— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) February 13, 2026
