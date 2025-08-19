Λαρεντζάκης: «Αυτό που με δένει με την ομάδα είναι ο κόσμος, όνειρο η Euroleague»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, στις δηλώσεις του που συνόδευσαν την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση του με τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα παραμείνει στο ΣΕΦ για τέσσερα ακόμη χρόνια καθώς υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028, συνεχίζοντας έτσι την σταθερή παρουσία του στην ομάδα του Πειραιά από το 2020.

Ο 31χρονος γκαρντ, στις δηλώσεις του για την επέκταση, ευχαρίστησε τόσο τους προέδρους, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, αλλά και τους φιλάθλους του συλλόγου που του έχουν δείξει πολλές φορές την αγάπη τους.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους και πρώτα από όλα τους Προέδρους, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.

Όταν είχα έρθει στην ομάδα ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ και να προσφέρω στο υψηλό επίπεδο. Νομίζω πως το κατάφερα. Έδινα και θα συνεχίσω να δίνω το 100% μου και είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω αυτό και για τα επόμενα χρόνια».

Για τη σχέση του με τον κόσμο: «Αυτό που με δένει τόσο με αυτή την ομάδα είναι πάνω από όλα ο κόσμος. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι πως έχουν καταλάβει την ιδιοσυγκρασία μου και ταυτίζονται με το πάθος μου, την ενέργειά μου και το ότι παλεύω πάντα για το καλύτερο».

Για τους στόχους: «Στόχος και ταυτόχρονα όνειρό μου είναι η κατάκτηση της Euroleague. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, έχουμε παλέψει σκληρά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να συνεχίσει να μας αγαπάει και να μας στηρίζει. Ο κόσμος είναι εκείνος που μας δίνει ενέργεια σε κάθε ματς και μόνο μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον απόλυτο στόχο, που είναι να πανηγυρίσουμε μια Euroleague».

Για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό: «Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον το δικό του σπίτι. Είναι μια τεράστια επιτυχία των Προέδρων. Ήταν το όνειρο όλων. Και των φιλάθλων και το δικό μας. Το να έχεις το δικό σου γήπεδο σε βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που έχω ονειρευτεί για το νέο μας σπίτι είναι να είναι συνέχεια γεμάτο και να πανηγυρίσουμε μέσα σε αυτό με τον κόσμο μας όσους περισσότερους τίτλους γίνεται».

