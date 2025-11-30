Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ με το νέο σύστημα ψύξης.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, αποκτώντας ένα σύγχρονο και υπερσύγχρονο σύστημα ψύξης, μια εξέλιξη που ανοίγει μια νέα σελίδα στη λειτουργικότητα του γηπέδου.

Η διοίκηση του ΣΕΦ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός τεχνικά απαιτητικού έργου, που αποτελεί την πρώτη πλήρη αντικατάσταση του συστήματος ψύξης από την ίδρυση του σταδίου. Η επένδυση μάλιστα ξεπέρασε τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το δικό του σχόλιο για το ΣΕΦ.

Αναλυτικά

«Μετά την κατά πολύ μεγάλη διαφορά σε έκταση που δόθηκε ή δίνεται στους δύο συλλόγους. Άνιση μεταχείρηση 1. Διάβασα για την επένδυση που έκανε το ΣΕΦ 1,2 εκ σε ψύξη (ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ).

Το ΣΕΦ έχει τέτοια άνεση οικονομική ξαφνικά;

Θα θυμίσω οτι επί είκοσι χρόνια ο Παναθηναϊκός ζητούσε μετρητές ρεύματος δικούς του και αυτονόμηση χρεώσεων διότι για να θερμανθεί η κεντρική σάλα μπάσκετ έπρεπε να θερμανθεί και η μεγάλη πισίνα... Ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς.

Όταν μας προτάθηκε έπρεπε να το δεχτούμε "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" χωρίς δυνατότητα ελέγχου καν. Έξου και τα αρκετά εκ που πέσαν μόνο για συμμάζεμα. Κανείς δεν έκανε καμία επένδυση πρώτου παραχωρηθεί. Άνιση μεταχείρηση 2».