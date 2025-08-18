Ο διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ο' Κάλαχαν αποκάλυψε το αγωνιστικό budget για τη σεζόν 2025-26 το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρονιάς.

Σε αλλαγή του αγωνιστικού προφίλ προχώρησε η Μπαρτσελόνα καθώς αποτέλεσαν παρελθόν από την ομάδα οι Τζαμπάρι Πάρκερ, Τζάστιν Άντερσον και (όπως φαίνεται και) ο τραυματίας Τσιμέζι Μέτου. Φυσικά συμπεριλαμβάνεται και ο Άλεξ Αμπρίνες ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Αντίθετα τον δρόμο για την Βαρκελώνη πήραν οι Τόκο Σενγκέλια, Γουίλ Κλάιμπερ, όπως επίσης και ο Μάιλς Κέιλ. Για τις κινήσεις και το αγωνιστικό budget της ομάδας μίλησε ο διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ο' Κάλαχαν, ο οποίος αποκάλυψε ότι θα φτάσει φέτος τα 28.750.000 ευρώ.

Όπερ και σημαίνει ότι θα είναι μειωμένο κατά 2.750.000 ευρώ καθώς πέρυσι είχε φτάσει τα 31.500.000 ευρώ και αφορούσε τις απολαβές παικτών και προπονητών.