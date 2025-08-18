Τρομερές ατάκες Ματέο για τη Ρεάλ: «Τώρα κοιτάω μπροστά και όχι αν μπορώ να τα ξαναφτιάξω με την πρώην μου»

Το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν απέκλεισε ο Τσους Ματέο, αλλά αυτήν την περίοδο έχει άλλες προτεραιότητες.

Ο Τσους Ματέο είδε τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης να ολοκληρώνεται. Οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Ματέο στις αρχές Ιουλίου, με τον ίδιο να απαντά σε συνέντευξή του στη Marca για το αν θα επέστρεφε στο μέλλον.

Δίνοντας μάλιστα μια τρομερή ατάκα. «Τώρα είναι η στιγμή να γυρίσω σελίδα, όχι να σκέφτομαι αν θα επιστρέψω στην πρώην μου» ήταν τα λόγια του Ματέο, ο οποίος φυσικά δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα της Ρεάλ, σε ενδεχόμενο που συναντηθούν ξανά οι δρόμοι τους.

Οι δηλώσεις του Ματέο

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ζωή μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ένα πολύ όμορφο κομμάτι της ζωής μου γενικότερα, αφού πέρασα 25 χρόνια στον σύλλογο, αλλά φυσικά υπάρχει και ζωή πέρα από αυτό. Το μπάσκετ είναι το πάθος μου, περιμένω να δω ποιες δυνατότητες θα ανοίξουν και ανυπομονώ να απολαύσω τις προκλήσεις που θα προκύψουν.

Ποτέ δεν ξέρεις, δεν ανοίγω ούτε κλείνω πόρτες. Αν περάσει ο χρόνος και προκύψει ξεκάθαρα αυτή η δυνατότητα, θα είμαι πρόθυμος, αλλά τώρα αυτό μοιάζει με επιστημονική φαντασία, ένα πολύ μακρινό μέλλον».