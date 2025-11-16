Ρεάλ Μαδρίτης-Μπιλμπάο 82-70: Λύγισε τους Βάσκους και συνεχίζει από την κορυφή
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Liga Endesa, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 82-70 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-1. Οι Βάσκοι δυσκόλεψαν τους γηπεδούχους, όμως η Ρεάλ έκανε επιμέρους σκορ 19-8 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τεό Μαλεντόν.
Ο Γάλλος γκαρντ σημείωσε 17 πόντους (3/7 δίποντα, 11/11 βολές), μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ στα 23:50 που αγωνίστηκε, ενώ η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ολοκλήρωσε τον αγώνα με μόλις 4/25 τρίποντα. Πλέον, η Ρεάλ στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις Κάουνας για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-43, 63-62, 82-70.
Αποτελέσματα-7η αγωνιστική
Τζιρόνα-Γρανάδα 82-76
Σαραγόσα-Μάλαγα 79-86
Γκραν Κανάρια-Μπανταλόνα 78-92
Μπούργος-Ανδόρα 86-93
Μανρέσα-Γέιδα 99-86
Βαλένθια-Τενερίφη 96-79
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπιλμπάο 82-70
16/11 Μούρθια-Μπρεογκάν
16/11 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
Κατάταξη
- Βαλένθια 6-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-1
- Μούρθια 5-1
- Μπανταλόνα 5-2
- Τενερίφη 5-2
- Μάλαγα 4-3
- Γέιδα 4-3
- Μπασκόνια 3-3
- Γκραν Κανάρια 3-4
- Μπιλμπάο 3-4
- Μανρέσα 3-4
- Τζιρόνα 3-4
- Ανδόρα 3-4
- Μπαρτσελόνα 2-4
- Μπρεογκάν 2-4
- Σαραγόσα 2-5
- Μπούργος 1-6
- Γρανάδα 1-6
