Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Μπιλμπάο στη Movistar Arena, επικρατώντας με 82-70 και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τεό Μαλεντόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Liga Endesa, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 82-70 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-1. Οι Βάσκοι δυσκόλεψαν τους γηπεδούχους, όμως η Ρεάλ έκανε επιμέρους σκορ 19-8 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τεό Μαλεντόν.

Ο Γάλλος γκαρντ σημείωσε 17 πόντους (3/7 δίποντα, 11/11 βολές), μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ στα 23:50 που αγωνίστηκε, ενώ η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ολοκλήρωσε τον αγώνα με μόλις 4/25 τρίποντα. Πλέον, η Ρεάλ στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις Κάουνας για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-43, 63-62, 82-70.

Αποτελέσματα-7η αγωνιστική



Τζιρόνα-Γρανάδα 82-76

Σαραγόσα-Μάλαγα 79-86

Γκραν Κανάρια-Μπανταλόνα 78-92

Μπούργος-Ανδόρα 86-93

Μανρέσα-Γέιδα 99-86

Βαλένθια-Τενερίφη 96-79

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπιλμπάο 82-70

16/11 Μούρθια-Μπρεογκάν

16/11 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

Κατάταξη