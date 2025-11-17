Ρεάλ Μαδρίτης, Σκαριόλο: Έντονες αποδοκιμασίες στο ημίχρονο με την Μπιλμπάο
Την οργή του κόσμου της Ρεάλ εισέπραξαν ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι παίκτες του στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της Liga Endesa. Με το σκορ να είναι 39-43 για τους Βάσκους, κατά την αποχώρηση για τα αποδυτήρια προπονητής και παίκτες αποδοκιμάστηκαν άγρια από τους φίλους της «βασίλισσας».
Είναι προφανές πως το κλίμα στη Ρεάλ είναι αρκετά βαρύ, καθώς η αλήθεια είναι η ομάδα δεν παίζει καθόλου καλό μπάσκετ αρκετό καιρό πλέον με συνέπεια να δοκιμάζεται αρκετά η υπομονή του κόσμου. Η τελευταία ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR που κυριάρχησε στο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους ήταν η αρχή και το πρώτο ημίχρονο, όπου η ομάδα της Μαδρίτης... κυνηγούσε τη Μπιλμπάο αποτέλεσε τη σπίθα που έγινε... πυρκαγιά.
Οι αποδοκιμασίες δεν επηρέασαν ωστόσο τη «βασίλισσα» η οποία μπήκε πιο συγκεντρωμένη και με τους Σέρχιο Γιουλ και Ουσμάν Γκαρούμπα πήρε τη νίκη. Πάντως, είναι ξεκάθαρο πως ακόμη ψάχνουν τον βηματισμό τους οι Μαδριλένοι με τον κόσμο να έχει χάσει την υπομονή του.
Pitos al equipo y a Scariolo tras irse por debajo 39-43 al descanso frente a Bilbao Basket. Muy malas sensaciones. pic.twitter.com/eWS6XNNSnf— Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) November 16, 2025
