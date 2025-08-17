Ζάλγκιρις: Έφτασε στο Κάουνας ο Γκος
Μετά από δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος είναι έτοιμος πλέον για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, κατά το οποίο θα αγωνίζεται στη Λιθουανία με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας.
Ο μέχρι και φέτος γκαρντ των «ερυθρόλευκων», όπως φαίνεται μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε η ομάδα από τη χώρα της Βαλτικής, έφτασε στη νέα του πόλη και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει την προετοιμασία της νέας σεζόν.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague ο Γκος είχε κατά μέσο όρο από 8,6 πόντους με 2,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 22:54 λεπτά εντός παρκέ. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.
Zalgiris newcomer Nigel Williams-Goss has arrived in Lithuania! 🇱🇹🛩️ pic.twitter.com/LtnfUwgai6— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 16, 2025
