Ρίτας - Ζάλγκιρις 81-90: Πήρε το ντέρμπι με Φρανσίσκο-Ράιτ μετά την ήττα από Παναθηναϊκό
Πριν λίγες μέρες απώλεσε διαφορά 15 πόντων και τελικά έχασε από τον Παναθηναϊκό στη Euroleague. Ωστόσο η Ζάλγκιρις απάντησε εντός των τειχών. Η ομάδα του Μασιούλις επικράτησε με 90-79 και πήρε το ντέρμπι του πρωταθλήματος Λιθουανίας κόντρα στη Ρίτας.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ράιτ με 15 πόντους, ενώ ο Φρανσίσκο μέτρησε 13 πόντους αλλά και 9 ασίστ. Ο Γουίλιαμς Γκος είχε 10 και ο Ουλάνοβας μέτρησε 10. Στον αντιποδα ο Χάρντινγκ έκανε ματσάρα με 25 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
Στο 11-1 βρίσκεται στη βαθμολογία για την Ζάλγκιρις που είναι στην πρώτη θέση και δείχνει την ποιότητα της. Η Ρίτας έπεσε στο 9-4 και είναι μακριά πλέον από την κορυφή.
