Η Ζάλγκιρις Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος. Συμφώνησε για 2+1 χρόνια ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.

Με κάθε επισημότητα πλέον, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Euroleague, φορώντας τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του το πρωί της Πέμπτης (25/6).

Ο 30χρονος γκαρντ, ύστερα από δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας τους, έχοντας συμφωνήσει με τη λιθουανική ομάδα συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague, ο Γκος μετρούσε κατά μέσο όρο από 8,6 πόντους με 2,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 22:54 λεπτά εντός παρκέ.

The wait is over. Please welcome, Nigel Williams-Goss! 🔥 pic.twitter.com/ybPxhqTZgd