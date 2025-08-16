Μπάγερν Μονάχου: Τέλος και επίσημα ο Νέιπιερ
Ύστερα από μια σεζόν στη Μόναχο φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, ο Σαμπάζ Νέιπιερ θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε σε 33 ματς της Euroleague.
Συγκεκριμένα είχε 20:36 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, σημειώνοντας 10.3 πόντους, 3.2 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ, με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 94% στις βολές.
𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐁𝐀𝐙𝐙 🤜🤛— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 16, 2025
Unser Finals MVP kehrt nicht nach München zurück. Wir wünschen Bazz alles Gute für die Zukunft und sagen DANKE für Alles!
___
Bazz will not be returning to Munich. Thank you, @ShabazzNapier and all the best!#FCBB #Kaderupdate by @freelanceDE pic.twitter.com/AnQgS9oDr0
