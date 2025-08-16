Μπάγερν Μονάχου: Τέλος και επίσημα ο Νέιπιερ

Γιώργος Κούβαρης
Ο Σαμπάζ Νέιπιερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα.

Ύστερα από μια σεζόν στη Μόναχο φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, ο Σαμπάζ Νέιπιερ θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε σε 33 ματς της Euroleague.

Συγκεκριμένα είχε 20:36 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, σημειώνοντας 10.3 πόντους, 3.2 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ, με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 94% στις βολές.

 
     

