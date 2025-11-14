Δείτε το ιατρικό δελτίο όσον αφορά την 2η ημέρα που θα ρίξει και την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)

Ο προπονητής Γιούριτσα Γκόλεματς δεν θα έχει σίγουρα στη διάθεσή του, τους Νέιτ Μέισον και Μαμ Τζαϊτέ, ενώ θα περιμένει έως και την τελευταία στιγμή για τους Ντζάναν Μούσα, Τζάστιν Άντερσον, Ντάβις Μπέρτανς και Μφιόντου Καμπενγκέλε. Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Ματ Ράιαν για λογαριασμό της Ντουμπάι BC. Από την Ζάλγκιρις είναι και πάλι σίγουρα εκτός ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και αμφίβολος ο Ντόβιντας Γκεντράιτις.

Εφές - Μπάγερν (19:00)

Το νέο μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε στην Αναντολού Εφές ακούει στο όνομα Πι Τζέι Ντοζίερ ο οποίος θα μείνει εκτός έως και τα μέσα Δεκεμβρίου. Δεν υπολογίζονται επίσης οι Ροντρίγκ Μπομπουά, Βενσάν Πουαριέ και Γιώργος Παπαγιάννης. Αντίστοιχα η Μπάγερν δεν υπολογίζει στους χρόνια τραυματίες Γιοκουμπάιτις και Χάρις ενώ είναι αμφίβολοι οι Καμάρ Μπάλντγουιν, Τζούστους Χόλατζ και Γιοχάνες Φόιγκτμαν.

Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)

Αρκετά τα προβλήματα για την Βιλερμπάν που υποδέχεται την Παρτίζαν. Εκτός είναι οι Τομά Ερτέλ, Έντγουιν Τζάκσον και Νάντο Ντε Κολό, ενώ είναι η αμφίβολη η συμμετοχή των Μέλβιν Αζινσά και Σακιέλ Χάρισον. Στον αντίποδα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κάρλικ Τζόουνς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Άριαν Λάκιτς και Μάριο Νάκιτς, όπως επίσης και στον Τζαμπάρι Πάρκερ για προσωπικούς λόγους.

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Από την Μπαρτσελόνα παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Χουάν Νούνιεθ ενώ από την Βίρτους Μπολόνια ο Αμπράμο Τσάνκα λόγω διαστρέμματος.

Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός (21:30)

Φυσικά η μεγάλη απουσία θα είναι και πάλι ο Κίναν Έβανς, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως και το τέλος της σεζόν. Για το ματς στο Μιλάνο ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει ούτε στον Φρανκ Νιλικίνα λόγω προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο. Πολλά τα προβλήματα και για την ιταλική ομάδα καθώς είναι εκτός οι Νίμπο, Λεντέι και Λορέντζο Μπράουν, ενώ παραμένουν αμφίβολοι οι Σεστινα, Γκούντουριτς και Σιλντς.