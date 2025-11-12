Μία ίωση ταλαιπωρεί τους Ετόρε Μεσίνα και Σέιβον Σιλντς, ενώ και ο Μάρκο Γκούντουριτς έμεινε εκτός από την αναμέτρηση της Αρμάνι με τη Βιλερμπάν, με τους Ιταλούς σε δύο βράδια να υποδέχονται τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη 10η αγωνιστική της EuroLeague, με τις απουσίες της να πληθαίνουν, δύο βράδια προτού αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (14/11 - 21:30).

Οι Ιταλοί δεν έχουν έτσι και αλλιώς στη διάθεσή τους, Ζακ ΛεΝτέι και Λορέντζο Μπράουν, που έχουν μείνει εκτός από την αναμέτρηση. Ενώ απέναντι στη Βιλερμπάν δε θα αγωνιστούν επίσης οι Σέιβον Σιλντς και Μάρκο Γκούντουριτς.

Causa affaticamento muscolare riportato in allenamento e rivalutato nelle prossime ore Marko Guduric non sarà disponibile stasera contro l’Asvel Villeurbanne

🇬🇧Due to a muscular overloading reported in practice Marko Guduric won’t be available tonight. He will re-evaluated in… — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 12, 2025

Ο πρώτος ταλαιπωρείται από μία ίωση, ενώ ο Σέρβος υπέστη μυϊκή καταπόνηση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες.

Μάλιστα, όπως ο Σιλντς, έτσι και ο Ετόρε Μεσίνα ταλαιπωρείται επίσης από ίωση. Έτσι, στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιλερμπάν θα κοουτσάρει ο Πέπε Ποέτα.