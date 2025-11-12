Η Αρμάνι Μιλάνο αποδείχθηκε αλύγιστη καθώς αγωνίστηκε... μισή ομάδα απέναντι στη Βιλερμπάν αλλά επικράτησε με 80-72 χάρη στην ηγετική φυσιογνωμία του Άρμονι Μπρουκς και κυρίως την άμυνά της, λίγες ώρες πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό..

Η Αρμάνι παρατάχθηκε αποδεκατισμένη λόγω των απουσιών των Λορέντζο Μπράουν, Σαβόν Σιλντς, Μάρκο Γκούντουριτς και Ζακ ΛεΝτέι ενώ στον πάγκο ήταν ο συνεργάτης του Ετόρε Μεσίνα, Τζιουζέπε Ποέτα, καθώς και ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Βασίστηκε όμως στην άμυνά της αλλά και στην ευστοχία της από μακρινή απόσταση έχοντας κορυφαίο παίκτη τον Άρμονι Μπρουκς ο οποίος έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων στην Euroleague.

Ο αγώνας

Η σκληρή άμυνα εμπλουτισμένη με τέσσερα κλεψίματα και εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο ήταν το αντιπροσωπευτικό στοιχείο της Αρμάνι στην πρώτη περίοδο. Η ιταλική ομάδα επέβαλε από νωρίς τους κανόνες της (9-2, 5’) και κράτησε τη Βιλερμπάν σε μονοψήφιο νούμερο πόντων (18-9) στο τέλος της περιόδου, δίχως όμως να «εντυπωσιάσει» με τις επιλογές της στο σετ παιχνίδι καθώς τα λάθη (5) ήταν περισσότερα από τις δημιουργίες (3).

Η γαλλική ομάδα μάζεψε γρήγορα τη διαφορά (18-15, 11’) αλλά ο Μένιον έβγαλε την Αρμάνι από τη δύσκολη θέση με πέντε διαδοχικούς πόντους (26-15). Γενικώς στη δεύτερη περίοδο η ιταλική ομάδα δεν έβγαλε την ίδια σκληράδα στην άμυνα, έβαλε όμως τα μακρινά σουτ που της «έδωσε» η Βιλερμπάν κι έτσι διατήρησε τη διαφορά (40-32) παρά το πολύ καλό παιχνίδι των Τραορέ (15π.), Σελίας (11π.).

Η Αρμάνι ένιωσε πιο έντονα την... ανάσα της Βιλερμπάν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (49-44, 25') καθώς στην εξίσωση του αγώνα μπήκε και ο Ουάτσον καθώς η ιταλική ομάδα υπέπεσε σε αρκετά λάθη, συν τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ. Η γαλλική ομάδα θα μπορούσε να είχε ροκανίσει περισσότερο τη διαφορά έως το τέλος της περιόδου (56-51), αλλά πέταξε στα σκουπίδια ένα σωρό επιθέσεις και παράλληλα σούταρε με το χαμηλό 40% από κοντινή απόσταση.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να στηρίζονται στην άμυνά τους για τη διατήρηση της διαφοράς χάνοντας όμως και καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο (63-55, 32:30). Μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα (66-57), η Βιλερμπάν ήδη είχε 16 λάθη, δεν αξιοποίησε επίσης τα 12 επιθετικά ριμπάουντ που είχε μαζέψει έως εκείνο το σημείο. Βρήκε όμως πέντε διαδοχικούς πόντους από Τραορέ και Ουάτσον (66-62).

Ο Μπρουκς προσπάθησε να βγάλει την Αρμάνι από τη δύσκολη θέση με διαδοχικά τρίποντα αλλά βρήκε απέναντί του τον Ουάτσον. Ένα κάρφωμα του Μπολμάρο σε συνδυασμό με μια καλή άμυνα αλλά κι ένα καλά του Μπρουκς πήγαν να απλοποίησουν τα πράγματα (76-67, 28'), αλλά ο Τονούτ υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ και στη συνέχεια ο Ουάτσον έβαλε ένα απίθανο τρίποντο (76-72, 39'). Η τελευταία ελπίδα της Βιλερμπάν έσβησε μετά από ένα άστοχο σουτ τριών πόντων του Σελίας.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Αρμάνι επένδυσε στην άμυνα και τελείωσε το παιχνίδι με εννιά κλεψίματα. Επιθετικά σούταρε με εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας αλλά απέναντι σε μια άμυνα η οποία της το έδωσε απλόχερα και δεν άλλαξε παρά την ευστοχία της ιταλικής ομάδας!

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Μπρουκς. Δεν είναι μόνο οι 23 πόντοι που σημείωσε συνολικά όσο τα διαδοχικά τρίποντα που πέτυχε στο τέλος του αγώνα, όταν η Βιλερμπάν πλησίασε επικινδύνως.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ… Μάνιον, Μπρούκς, Έλις και Μπολμάρο.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Λάιτι ο οποίος ουδόλως φάνηκε για τη Βιλερμπάν ενώ ο Σέλιας δεν έβαλε σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τονούτ λίγο έλειψε να γίνει μοιραίος για την Αρμάνι με το αντιαθλητικό φάουλ στο οποίο υπέπεσε στα 90'' πριν το τέλος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τραορέ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι όπως και ο Ουάτσον.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… το πείσμα της Αρμάνι η οποία αν και αποδεκατισμένη, ήταν πραγματική ομάδα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η εικόνα της Βιλερμπάν της οποίας η δυναμικής δεν είναι ανάλογη του επιπέδου της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 18-9, 40-32, 56-51, 80-72.

EA7 Emporio Armani Milan FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head Coach: Giuseppe Poeta MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 1 N. Mannion 15:09 11 3/8 37.5% 1/3 33.3% 2/5 40.0% 3/5 60.0% 0 0 0 4 3 2 0 0 +2 8 3 Q. Ellis * 32:46 6 3/8 37.5% 1/5 20.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 3 0 3 10 2 2 2 0 +11 15 6 D. Booker 22:32 13 5/9 55.6% 4/6 66.7% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 0 0 0 1 2 1 1 0 +9 14 7 S. Tonut 13:57 1 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0 1 1 2 2 0 2 0 -4 6 10 L. Bolmaro * 29:03 15 7/13 53.8% 6/10 60.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 2 6 8 1 3 4 2 0 +1 17 12 A. Brooks * 29:18 23 8/14 57.1% 3/6 50.0% 5/8 62.5% 2/2 100.0% 2 2 4 6 3 3 1 0 +15 20 17 G. Ricci * 27:44 3 1/5 20.0% 0/2 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 5 6 0 2 0 1 0 +9 5 21 D. Flaccadori 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 J. Nebo * 17:27 5 2/7 28.6% 2/5 40.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 2 2 4 0 2 2 0 0 -1 2 35 L. Tote 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 B. Dunston 00:01 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 N. Sestina 12:03 3 1/6 16.7% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 7 Team/Coaches 3 4 7 0 0 TOTAL 200 80 29/61 47.5% 17/37 45.9% 12/24 50.0% 10/15 66.7% 13 20 33 24 20 14 9 0 +40 94