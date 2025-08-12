Ντε Κολό: «Ίσως αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν»

Ο Νάντο Ντε Κολό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το τέλος της φετινής χρονιάς, όταν δηλαδή ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν.

Στα 38 του χρόνια, ο Νάντο Ντε Κολό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ μίλησε στο γαλλικό «RMC» και τόνισε:

«Για να είμαι ειλικρινής, ίσως αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν. Το συμβόλαιό μου με τη Βιλερμπάν λήγει. Είμαι στον σύλλογο εδώ και τέσσερα χρόνια. Πάντα προσπαθούσα να βρω πρότζεκτ που να έχουν συνέχεια, κάτι που δεν συνέβη απαραίτητα στην περίπτωση αυτή».

Και πρόσθεσε: «Προσπαθώ να επικεντρωθώ στην παρούσα στιγμή, να απολαύσω τον εαυτό μου, αλλά κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι η τελευταία σεζόν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά».

Ο Ντε Κολό μετρά 327 συμμετοχές στη EuroLeague με τις Βαλένθια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν, έχοντας 14,8 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ενώ έχει κατακτήσει τον τίτλο το 2016 και το 2019 με την «ομάδα του στρατού».