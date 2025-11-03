Μετά τον έλεγχο που έτρεξε η EuroLeague, προχώρησε σε ανακοίνωση που αναφέρει ότι η Βιλερμπάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, σχετικά με το κατώτατο μπάτζετ των ομάδων.

Η EuroLeague έτρεξε τον έλεγχό της και ανέφερε μέσω ανακοίνωσής της πως η Βιλερμπάν δεν πληροί τις προδιαγραφές που αφορούν το μίνιμουμ μπάτζετ της διοργάνωσης.

Άλλωστε, από τη φετινή σεζόν στην EuroLeague έχει θεσπίσει salary cap, το οποίο μεταξύ άλλων έχει και κατώτατο όριο στο μπάτζετ, κάτι που όπως φαίνεται επίσημα πλέον, δεν έχει τηρηθεί από τους Γάλλους.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Η Βιλερμπάν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το Χαμηλό Επίπεδο Αμοιβών

Μετά την εφαρμογή των κανόνων ‘Προτύπων Ισορροπίας Αγώνων (CBS)’, μέρος των κανονισμών Οικονομικής Βιωσιμότητας και Fair Play, στην έναρξη της σεζόν 2025-26 της EuroLeague, η Euroleague Basketball δημοσίευσε μια έκθεση συμμόρφωσης για τις συμμετέχουσες ομάδες.

Τα CBS έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική ισορροπία, να προωθήσουν βιώσιμα οικονομικά μοντέλα συλλόγων και να ευθυγραμμίσουν τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών μέσω του καθορισμού μέγιστων και ελάχιστων επιπέδων αμοιβής των παικτών που συσχετίζονται με τα μέσα έσοδα της αγοράς συλλόγων.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.8 των εν λόγω κανονισμών, “Οι σύλλογοι πρέπει να φτάσουν στο LRL μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφής της EuroLeague. Προηγουμένως, οι σύλλογοι έπρεπε επίσης να έχουν δεσμευτεί τουλάχιστον το 80% του καθορισμένου LRL τους κατά το κλείσιμο της εγγραφής για τον 1ο γύρο της κανονικής περιόδου της EuroLeague”.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι η Βιλερμπάν δεν συμμορφώνεται με την ελάχιστη απαίτηση δαπανών του 80% στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής για τον 1ο γύρο της κανονικής περιόδου της EuroLeague, όπως ορίζεται στο Άρθρο 10.8 των κανονισμών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα εφαρμοστούν άμεσα τα ακόλουθα μέτρα:

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το δέλτα μεταξύ των δεσμευμένων αποδοχών για τη συγκεκριμένη σεζόν και του LRL πρέπει να κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των παικτών με επαγγελματικό συμβόλαιο που βρίσκονται στο ρόστερ εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί ή οποιαδήποτε δόση δεν καταβληθεί εγκαίρως, το ποσό αυτό θα θεωρηθεί ληξιπρόθεσμο.

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, το Κατώτερο Επίπεδο Αποδοχών (LRL) για τη σεζόν 2025-26 ορίστηκε στα 5.846.983 ευρώ καθαρά.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ανταγωνιστικής Ισορροπίας».