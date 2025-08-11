Μακάμπι Τελ Αβίβ: Αποχαιρέτησε τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις
Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Οι Ισραηλινοί τον αποχαιρέτησαν με ανάρτησή τους στο «X», συνοδεύοντας την με ευχές για το μέλλον του. «Ευχαριστούμε τον Ρόκας Γιουκουμπάιτις και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο μέλλον».
Να θυμίσουμε ότι ο 24χρονος γκαρντ πέρυσι, με τη φανέλα της Μακάμπι, είχε στην EuroLeague 12,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 28 παιχνίδια που αγωνίστηκε κατά μέσο όρο.
Το όνομά του έχει ήδη συνδεθεί με την ομάδα της Μπάγερν Μονάχου.
Maccabi Tel Aviv basketball club thanks Rokas Jokubaitis and wishes him success on his future path 🙏 pic.twitter.com/1MHSx003fl— Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱 (@MaccabiTLVBC) August 11, 2025
