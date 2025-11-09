Ο Κένεθ Φαρίντ αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναικού και στις πρώτες δηλώσεις του, εξήγησε πως είναι ανπομονος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Κένεθ Φαρίντ αφίχθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής 9 Νοεμβρίου λίγο μετά τις 14:20 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ενισχύσει τη «φορτωμένη» από τραυματισμούς frontline των «πράσινων».

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μίλησα με τον κόουτς Άταμαν. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Να περάσω πρώτα τα ιατρικά και θα μιλήσουμε για τον ρόλο μου στην ομάδα. Δεν είναι παράξενο που θα μπω αμέσως στους αγώνες.

Αγαπώ να παίζω μπάσκετ μπάσκετ, είναι κάτι φυσικό για μένα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα πρωταθλητών και θέλω να παίξω στην καλύτερη λίγκα της Ευρώπης, στη EuroLeague. Θέλω να δείξω σε όλους ποιος είμαι. Να δείξω ότι μπορώ να παίξω εδώ. Πνευματικά και σωματικά είμαι έτοιμος, θα έρθω να κάνω τη δουλειά μου.

Ξέρω ότι οι οπαδοί περιμένουν πολλά από εμένα και είναι ενθουσιασμένοι. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, δεν πρόλαβα να μιλήσω με τον Χουάντσο αλλά ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, να βγω στο παρκέ και να κάνω ό,τι ξέρω καλύτερα. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ!».

Παναγιώτης Αρταβάνης

