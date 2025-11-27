Ο Νάντο Ντε Κολό παραμένει διαχρονικός σαν το παλιό καλό κρασί δείχνοντας πως και στα 38 του, ακόμα το' χει!

Ο Νάντο Ντε Κολό έχει πατήσει τον χρόνο και τον έχει αφήσει για τα καλά πίσω του, αψηφώντας τα... νούμερα. Εξάλλου στα 38 του χρόνια αποδεικνύει περίτρανα με κάθε του εμφάνιση ότι η ηλικία δεν είναι τίποτα άλλο από έναν αριθμό.

Ο Γάλλος στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα για την 13η αγωνιστική της EuroLeague έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, ακόμα κι αν η ομάδα του δεν κατάδερε να φτάσει στη νίκη.

Ο Ντε Κολό ήταν το σημείο αναφοράς της Βιλερμπάν ολοκληρώνοντας το ματς με 22 πόντους, 9 ασίστ και δείκτη PIR 34, σε μια εμφάνιση που θύμισε εποχές παλιές και ένδοξες. Η Μπαρτσελόνα τελικά επικράτησε με 88-78, όμως το βράδυ άνηκε ξεκάθαρα στον βετεράνο γκαρντ που δείχνει ότι ακόμα το 'χει!

Ακόμα… ασταμάτητος στα 38 του

Ο Γάλλος γκαρντ παίζει φέτος 20.8 λεπτά κατά μέσο όρο, με την παραγωγικότητά του να παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο. Με 13.9 πόντους, 4.6 ασίστ, 46% εντός παιδιάς, 36% από το τρίποντο και… 100% στις βολές (!) δείχνει ότι δεν έχει χάσει τίποτα από την αποτελεσματικότητα και τον ρυθμό του.

Η χθεσινή του (26/11) εμφάνιση ήταν ακόμη μια απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να είναι ο πιο αθλητικός παίκτης στο παρκέ για να κυριαρχήσει. Ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει κάθε άμυνα και παραμένει εκρηκτικός στην επίθεση, δείχνει πως ανήκει ακόμα στην ελίτ.