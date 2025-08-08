Ρισόν Χολμς: Η πρώτη «πράσινη» ανάρτηση από την Αθήνα
Ο Ρισόν Χολμς το βράδυ της Παρασκευής (8/8) έφτασε στην Αθήνα όπου θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό AKTOR, έχοντας συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.
Λίγο μετά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έκανε την πρώτη του «πράσινη» ανάρτηση από την Αθήνα όπου ο ίδιος φαίνεται να βγαίνει από το terminal και να έχει ανεβασμένο το χέρι του.
Μάλιστα, συμπλήρωσε το μήνυμα: «Είμαστε εδώ».
Το story του Ρισόν Χολμς
